تركيا.. اعتقالات في حزب كردي بعد تفجيري اسطنبول

اعتقلت السلطات التركية ما يزيد على 100 من أعضاء أكبر حزب مؤيد للأكراد في البلاد بعد تفجيري اسطنبول، اللذين أعلنت مجموعة كردية متشددة مسؤوليتها عنهما، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الأناضول القريبة من الحكومة.

واستهدفت الاعتقالات مسؤولين من حزب الشعوب الديمقراطي، أبرز الأحزاب المناصرة للقضية الكردية في تركيا.

وكانت مجموعة "صقور حرية كردستان" المتشددة القريبة من حزب العمال الكردستاني أعلنت الأحد مسؤوليتها عن الهجوم المزدوج، الذي أوقع 38 قتيلاً في اسطنبول، السبت.

وكان وزير الداخلية أعلن السبت في مؤتمر صحافي مع وزراء آخرين في الحكومة، أن جميع القتلى من ضباط الشرطة باستثناء شخصين.

ولفت إلى أن "الهجوم المزدوج استهدف حافلة لشرطة مكافحة الشغب"، مشيرا إلى سقوط حوالي 166 جريحا من جراء الانفجارين.