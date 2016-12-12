الرئيس الفرنسي: النظام السوري لن يفلت من العقاب

قال الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، الاثنين، إن النظام السوري لن يفلت من العقاب. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في باريس، الاثنين، مع منسق هيئة المفاوضات السورية رياض حجاب.

وأضاف "إن النظام يعتقد أنه ربح جزءا من المعركة ولكنه ربح سلم الفضائع، ليس هناك غير الحل السياسي الذي اتفق عليه المجتمع الدولي لإنقاذ الضحايا المدنيين والحل الشامل".

حجاب طالب الرئيس الفرنسي بالتدخل سريعا، لأن الآلاف من المدنيين ما زالوا تحت الأنقاض، ولابد من الضغط دوليا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد لإيقاف القصف وإيصال مساعدات إنسانية عاجلة.

وقال حجاب إن ما يحدث في حلب كارثة إنسانية، مشيراً إلى أن آلاف المدنيين تحت الأنقاض.

وأضاف حجاب أنه لا توجد مستشفيات في حلب بعد تدميرها من النظام وروسيا، مؤكدا أن نظام الأسد وروسيا يسعون لتدمير حلب بالكامل وتقدمه لن يدفعنا إلى التنازل مطلقا، في حين يهربون من داعش في تدمر.

وأكد منسق هيئة المفاوضات السورية أنه بحث مع هولاند سبل وقف القصف وإيصال المساعدات للمحاصرين.

وتابع "إيران تقوم بتأجيج الفتن الطائفية.. ولا مكان للقتلة في المرحلة الانتقالية"، مشيرا إلى أن النظام وجه دعوة للميليشيات العراقية للقتال في سوريا.

وقال لا شروط مسبقة للمحادثات السياسية، مؤكدا تمسك هيئة المفاوضات بالقرارات الدولية قبل استئناف محادثات السلام.