طائرة ألمانية تحول مسارها لنيويورك بعد تلقي تهديد

ذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز"، الاثنين، أن طائرة تابعة لشركة "لوفتهانزا" في طريقها من تكساس إلى ألمانيا غيرت مسارها إلى مطار في نيويورك بعد أن تلقت تهديداً.

وقالت هيئة ميناء نيويورك ونيوجيرزي لشبكة "أيه بي سي نيوز"، إن الطائرة المتجهة من هيوستن إلى فرانكفورت هبطت في منطقة نائية بمطار جون كنيدي الدولي لتفتيشها.

وقال ستيف كولمان، المتحدث باسم هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرزي، إن الطائرة المتجهة من هيوستن إلى فرانكفورت هبطت في منطقة نائية بمطار جون كنيدي الدولي في حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي.

وأضاف كولمان أن 530 شخصاً كانوا على متن الطائرة بصدد مغادرتها، ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات. وقال إن الطائرة ستخضع للتفتيش دون التأثير على عمل المطار.

وأحال متحدث باسم شرطة نيويورك الأسئلة بشأن الواقعة إلى هيئة الميناء.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه لم يتسن الوصول إلى ممثلين من "لوفتهانزا" على الفور لطلب التعقيب.