اليوم.. ولي عهد البحرين يجيب عن أسئلة الخليجيين

في حلقة جديدة من برنامج "مع تركي الدخيل" اليوم الخميس، يحل ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ضيفاً.

ويتناول اللقاء أسئلة المواطن الخليجي عما حققه مجلس التعاون من طموحاتهم، ويتوسع في نقاش وضع المجلس ومدى نظرة العالم إلى الخليجيين ككيان وموقف موحد، وكذلك وضع الشباب الخليجي في التركيبة السكانية، مع مرحلة التحولات الثقافية والاقتصادية، والتعرف على أولويات المجلس لهذه الشريحة الشابة من مواطنيه، إضافة إلى السؤال الأبرز: هل باتت البحرين اليوم آمنة؟

يذكر أن المقابلة تبث الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول عند الساعة 16 غرينتش، السابعة مساء بتوقيت السعودية.