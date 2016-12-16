الصين تصادر مسباراً لسلاح البحرية الأميركية

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، أن الصين صادرت مسبارا أميركيا لأعماق البحار يعود إلى سلاح البحرية الأميركية في بحر الصين الجنوبي.

وقال المسؤول مشترطا عدم كشف اسمه، إن المسبار "تمت مصادرته" من قبل الصين قبالة سواحل الفلبين.

وكان المسبار مخصصا لقياس ملوحة المياه وحرارتها، وهي معلومات حيوية بالنسبة لأسطول الغواصات الأميركي.

وأوضح المسؤول أن المسبار كان يشغله مدنيون رغم أنه يعود إلى البحرية.

وتتنازع دول عدة مثل الصين والفلبين وفيتنام مناطق مترامية في بحر الصين الجنوبي.

وأقامت الصين جزرا اصطناعية في هذه المنطقة الاستراتيجية لدعم مطالبها عسكريا، فيما يسير الأميركيون دوريات قبالة هذه المنشآت تحت شعار حماية حرية الملاحة.