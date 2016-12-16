أصغر إرهابي في أوروبا.. غلام عراقي داعشي

أكدت مصادر أمنية وقضائية أن غلاما من أصل عراقي عمره 12 عاما يشتبه بأن له صلات بتنظيم داعش حاول تفجير قنبلة في سوق لهدايا عيد الميلاد ببلدة لودفيجشافن في غرب ألمانيا، بحسب ما نقلت مجلة "فوكاس" الألمانية الجمعة.

وأضافت المجلة أن الغلام المولود في نفس البلدة "تشبع بشدة بالأفكار المتطرفة"، ويبدو أنه تلقى توجيها من عضو غير معروف في التنظيم.

وتابعت أن الغلام ترك حقيبة ظهر بها قنبلة مسامير في سوق الهدايا يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن القنبلة لم تنفجر بسبب عطل في المفجر.

وأوضحت أن متسوقا طلب الشرطة بعد أن عثر على الحقيبة، وأن متخصصين أبطلوا مفعول القنبلة.

وأضافت المجلة أن الشرطة توصلت إلى الغلام وألقت القبض عليه، وأنه الآن نزيل مركز للأحداث، مشيرة أيضا إلى أن المدعي العام الاتحادي تولى التحقيق معه بتهمة ارتكاب عمل من أعمال التخريب الخطيرة.