فرنسا تلوح بعقوبات ضد روسيا بسبب مواقفها تجاه سوريا

أكد الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، الخميس، في بروكسل أن فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي ضد روسيا على خلفية الأزمة السورية "جزء من الخيارات التي قد تطرح".

وقال هولاند للصحافيين في ختام قمة أوروبية إن "المجلس الأوروبي قد يتخذ قراراً خلال الأسابيع المقبلة في حال حصول انتهاكات جديدة للحقوق الإنسانية الأساسية"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه "لم يكن حتى يتصور" أن روسيا قد تعارض "القرار الإنساني"، الذي تعتزم فرنسا طرحه للتبني في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن "روسيا استخدمت الفيتو مرات عدة (ضد قرارات في شأن سوريا)، لكن الآن، روسيا ستستخدم الفيتو ضد قرار هدفه إنساني؟ ما المسؤولية التي ستتحملها إذا وصلت إلى هذا الحد!". وأكد "لا يمكنني حتى أن أتصور أنه من الممكن فعل ذلك".

وأوضح هولاند أن القرار يهدف "في هذه الحالة إلى إنقاذ السكان حتى ولو أن المعارك توقفت تقريباً"، بالإضافة إلى "إيصال الغذاء إلى السكان، الذين يقدر عددهم بين 50 إلى 100 ألف شخص" في حلب و"رعاية الأطفال والشيوخ".

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً الجمعة، بطلب من فرنسا، لمناقشة الوضع الإنساني في ثاني أكبر المدن السورية.

وغادر مئات المدنيين والمقاتلين شرق حلب الخميس، في إطار عملية إجلاء متواصلة إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في ريف المدينة الغربي، ما يمهد لبسط النظام السوري سيطرته على المدينة بعد أكثر من 4 سنوات من المعارك الدامية.