رئيس الفلبين: باي باي أميركا.. لا نحتاج أموالكم

أكد الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، السبت أن الولايات المتحدة يجب أن تستعد لإلغاء اتفاق عسكري يسمح بنشر قواتها وعتادها العسكري لإجراء مناورات في البلاد.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقب عودته من زيارتين لكمبوديا وسنغافورة: "لا نحتاج إليكم، استعدوا للرحيل عن الفلبين، استعدوا للإلغاء الحتمي للاتفاق".

وتابع: "باي باي أميركا، اعملوا على البروتوكولات التي ستخرجكم في النهاية من الفلبين"، مضيفاً أن قراره سيصدر "في أي يوم قريباً" بعد مراجعة الاتفاق العسكري.

وأضاف: "لا نحتاج أموالكم. الصين قالت إنها ستزودنا بالكثير من الأموال. السياسة في جنوب شرق آسيا تتغير".

لكن دوتيرتي أشار إلى أن العلاقات ربما تتحسن عندما يتولى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب السلطة.

وقال: "يعجبني كلامك إنه مثل كلامي تماماً... نعم سيدي الرئيس. نحن متشابهان والطيور على أشكالها تقع".

وركز الرئيس الفلبيني هجومه على الإدارة الأميركية الحالية بعد أن انتقدته بسبب تقارير عن عمليات قتل من دون محاكمة في حملته للقضاء على المخدرات.

ومن جانبه، أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن المسؤولين أطلعوا على تصريحات دوتيرتي، لكن الولايات المتحدة "لم تتلق أي طلبات رسمية من مسؤولين فلبينيين حول قضايا التعاون الثنائي".