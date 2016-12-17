فرنسا.. اتهام 3 أشخاص في هجوم نيس

أفاد مصدر قضائي، السبت، أن التهمة وجهت، الجمعة، إلى 3 رجال يشتبه في أنهم لعبوا دوراً في تزويد منفذ اعتداء نيس (جنوب شرق) الذي أوقع 86 قتيلاً في 14 يوليو/تموز بسلاح. وقد أودع الثلاثة السجن مؤقتاً.

وأوقف الرجال الثلاثة وأعمارهم 24 و31 و36 عاما، في نيس، الاثنين، مع 7 أشخاص آخرين أفرج عنهم لاحقاً. كما أفرج عن مشتبه به آخر في نانت (غرباً). ووجهت إلى الرجل البالغ من العمر 31 عاما تهمة الانتماء إلى شبكة إجرامية إرهابية.

ووجهت إلى الاثنين الآخرين تهمة التواطؤ مع شبكة إجرامية إرهابية وانتهاك قانون حيازة الأسلحة والتورط في علاقة مع مجموعة إرهابية.

والأشخاص الـ11 الموقوفون بينهم 5 ولدوا في ألبانيا، وكانوا مقربين من زوجين ألبانيين وجهت إليهما في يوليو/تموز تهمة بيع مسدس لمنفذ الاعتداء عبر فرنسي-تونسي يبلغ من العمر 21 عاماً أقر بأنه كان الوسيط خلال صفقة البيع.

وأوقع الاعتداء الذي نفذه التونسي، محمد لحويج بوهلال، يوم العيد الوطني بشاحنة مبردة 86 قتيلاً من 19 جنسية وأكثر من 400 جريح وأطلق النار بعد ذلك على شرطيين من مسدسه قبل أن يقتل.