من أراد زيارة برج إيفل.. المعلم مقفل

غاب الزوار، السبت، لليوم الخامس على التوالي عن برج إيفل في باريس، بسبب استمرار الإضراب المنفذ من جانب عمال المعلم، احتجاجاً على "الحوار العقيم" مع إدارة الموقع.

ولا تطالب النقابات العمالية القائمة على الإضراب، الذي يشارك فيه 300 عامل في المعلم بزيادة على الرواتب، بل تعترض على ما تصفه بـ"الحوار العقيم مع الإدارة والنقص المتعمد في الشفافية من جانبها في القرارات الاستراتيجية".

وفي أواسط ديسمبر، يستقبل هذا المعلم الشهير 6 آلاف زائر يومياً غير أن التدفق الأكبر للزوار في فترة عيد الميلاد ينطلق عادة، السبت، مع توقع زيارة 20 ألف شخص يومياً.

ويزور برج إيفل المشيد سنة 1889 6 ملايين شخص سنوياً.

ويشتكي العمال المضربون من غياب الحوار الاجتماعي ونقص الشفافية في المشاريع ذات الصلة بتشغيل البرج. ولا يخفون قلقهم من الأعمال المقبلة التي قد تشكل خطراً على الإجراء في نظرهم.