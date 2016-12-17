وزراء الداخلية العرب: مخطط إقليمي لضرب الاستقرار

حذرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، السبت، من مخطط إقليمي لزعزعة استقرار الدول العربية.

وجاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة، التي تتخذ من تونس مقراً لها، تزامناً مع إحيائها ليوم الشرطة العربية، الذي يوافق 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

وأوضح البيان أن "الأحداث التي تعيشها بعض الدول العربية تؤكد وجود مخطط إقليمي لضرب أواصر الأخوة والمحبة واللحمة بين الشعوب".

واعتبر البيان أن "المخطط" يهدف أيضاً إلى "زعزعة الأمن والاستقرار وشرخ وحدة وترابط المجتمعات العربية، وتعطيل عجلة التنمية على كافة الأصعدة".

وشدد على ضرورة "بذل جهود مضاعفة لمحاربة الإرهاب والجريمة وتحقيق الأمن والاستقرار، والوقوف صفاً واحداً أمام خطاب الكراهية والطائفية والتطرف، والعمل على توعية المجتمع بكل فئاته ومكوناته بالمخاطر الأمنية المحدقة به".

ولم يتطرق بيان الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب إلى ملامح "المخطط الإقليمي"، كما لم يشر إلى أي جهة بأصابع الاتهام.