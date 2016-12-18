تفجير يستهدف مستودعا لمساعدات السوريين في الركبان

أكد مصدر رسمي أردني موثوق السبت، وقوع انفجار داخل مخيم الركبان للنازحين السوريين، الواقع في المنطقة المحرمة بين الحدود الأردنية والسورية، من الجهة الشمالية الشرقية، وقال لـ"العربية.نت" إن الانفجار خلف قتلى وجرحى إلا أن الأرقام مازالت مجهولة.

وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الانفجار وقع في الجانب السوري وبعيد عن الحدود الأردنية ولم تعرف حتى الآن أي تفاصيل حول ذلك.

وذكرت تقارير صحفية أن انفجارا وقع في مخيم الركبان للنازحين السوريين عصر السبت مخلفا قتلى وجرحى، فيما كشفت بعض المصادر الصحفية أن عدد القتلى وصل إلى خمسة على الأقل وعشرات الإصابات.

وأكد ناشطون سوريون وقوع الانفجار بعبوة ناسفة قرب مركز للمساعدات الإنسانية على حد وصفهم في مخيم الركبان للنازحين السوريين.