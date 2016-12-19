أردوغان يتصل ببوتين بعد اغتيال السفير الروسي

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان اتصل، الاثنين، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين ليبلغه بالهجوم الذي أودى بالسفير الروسي لدى أنقرة.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" الموالية للحكومة عن إبراهيم كالين قوله: "أجرى رئيسنا اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي بوتين لإبلاغه معلومات حول الهجوم".

يأتي ذلك فيما نددت وزارة الخارجية التركية "بالهجوم الإرهابي الخسيس" على السفير الروسي في أنقرة، مضيفة أنها لن تسمح للحادث بأن "يلقي بظلاله" على العلاقات التركية الروسية.

وجاء في بيان الخارجية التركية، الذي أثنى على السفير ووصفه بالدبلوماسي المرموق، أن المهاجم جرى "تحييده" وأن المسؤولين عن الهجوم سيقدمون

للعدالة.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت للصحافيين في وقت سابق الاثنين أن السفير الروسي لدى أنقرة، أندريه كارلوف، قتل برصاص مسلح، واصفة الحادث بأنه "عمل إرهابي".