شاهد اعتقال مطلق النار على السفارة الأميركية بأنقرة

بعد ساعات على اغتيال السفير الروسي في أنقرة، سمع مساء الاثنين إطلاق نار قرب السفارة الأميركية في العاصمة التركية. وأكدت الخارجية الأميركية في حسابها على "تويتر" الأنباء عن إطلاق نار في محيط السفارة.

واليوم الثلاثاء أكدت وكالة الأناضول للأنباء التابعة للدولة أن الشرطة التركية اعتقلت رجلًا أطلق أعيرة نارية في الهواء خارج السفارة الأميركية في أنقرة بعد ساعات من اغتيال السفير الروسي. وذكرت الوكالة أن الرجل أطلق ثماني أو تسع طلقات في الهواء من بندقية أخفاها في معطفه قبل اعتقاله.

وكانت الوكالة قد أوردت مساء الاثنين صورة تظهر إلقاء القبض على الرجل مطلق النار، بعد أن حاول اقتحام السفارة. كما تم تداول فيديو يظهر لحظة إلقاء القبض على الرجل من قبل عناصر الشرطة، وهو يصيح "لا تلعبوا معنا".

في حين أعلنت السفارة الأميركية أنه سيتم غلق البعثات في أنقرة واسطنبول وأضنة بعد إطلاق نار أمام السفارة في أنقرة الاثنين.

إدانة أميركية لاغتيال السفير واستعداد للمساعدة

على صعيد آخر، أدان وزير الخارجية الأميركي جون كيري اغتيال السفير الروسي في تركيا أندريه كارلوف، وقال في بيان مساء الاثنين إن أميركا مستعدة لمساعدة روسيا وتركيا في التحقيق بشأن الهجوم على السفير.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جون كيربي، "تابعنا الأخبار التي أفادت أن السفير الروسي في تركيا، أندريه كارلوف، قد تعرض لهجوم من قبل رجل مسلح في أنقرة. إننا ندين عمل العنف هذا بغض النظر عن مصدره".