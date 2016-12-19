أول فيديو وصور لقاتل السفير الروسي في أنقرة

تنشر "العربية.نت" أول فيديو وصور لمطلق النار على السفير الروسي في أنقرة، أندريه كارلوف.

وقتل الدبلوماسي الروسي، الاثنين، خلال معرض فني في أنقرة برصاص مهاجم، قال شهود عيان إنه تحدث عن "الانتقام لما يجري في حلب" باللغة التركية، وصرخ "الله أكبر" وكررها عدة مرات.

ويظهر في الفيديو الذي تبثه "العربية.نت" مطلق النار وهو يكبر في القاعة التي اغتال فيها السفير الروسي. وذكر موقع تركي أن مهاجم السفير هو ميرت ألتنيتاس من مواليد 1994، وعمل شرطياً في أنقرة.

بدوره، أعلن رئيس بلدية أنقرة مليح غوكتشيك الاثنين أن قاتل السفير الروسي في تركيا شرطي.

وكتب غوكتشيك في تغريدة على حسابه على تويتر أن "المهاجم شرطي"، ونقلت صحيفة "يني شفق" الحكومية التغريدة، مضيفة أن مطلق النار على السفير الروسي عنصر في قوات مكافحة الشغب، وقد قتل في الهجوم.

وأكدت مصادر أمنية أن اشتباكات دارت قرابة 15 دقيقة، بين منفذ الهجوم ووحدات من الشرطة التركية قبل أن تنتهي بمقتله في الطابق الثاني من مبنى المعرض الفني.