أول فيديو لمنفذي هجوم الكرك بالأردن

حصلت "العربية.نت" على فيديو يظهر جثث منفذي عملية الكرك، بعدما تمت تصفيتهم من قبل الأجهزة الأمنية.

واستغرقت العملية ساعات، حيث بدأت من ظهر يوم الأحد حتى منتصف ليل الاثنين، حيث تحصنت مجموعة إرهابية داخل قلعة الكرك التاريخية، وتمكنت قوات أمنية مشتركة من السيطرة على الوضع، بعد نحو 10 ساعات من الاشتباكات.

وأشارت المعلومات الأولية غير الرسمية إلى أن جنسيات منفذي العملية أردنية، ولم تتكشف إلى الآن أي تفاصيل جديدة.

وانتهت عملية الكرك بمقتل جميع المسلحين، وعددهم 4 وفقاً لما أعلنته مديرية الأمن العام الأردني. كما أسفرت العملية عن مقتل 10 أشخاص، هم: 7 من مرتبات الأمن العام والدرك ومواطنان وسائحة كندية، إضافة إلى إصابة 34 آخرين.