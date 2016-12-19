الأردن.. عودة الهدوء للكرك بعد الهجوم الإرهابي

أفاد مصدر أمني أردني لـ"العربية" أن الهدوء عاد إلى محافظة الكرك، مشيراً إلى وجود إجراءات أمنية احترازية داخل مدينة الكرك وسط انتشار طبيعي لأفراد الأمن.

وكانت محافظة الكرك شهدت توتراً أمنياً، بعد تحصن مجموعة إرهابية داخل قلعة الكرك التاريخية، وتمكنت قوات أمنية مشتركة من السيطرة على الوضع، بعد نحو 10 ساعات من الاشتباكات أسفرت عن مقتل المجموعة المكونة من 4 إرهابيين.

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وراح ضحية الهجوم الإرهابي 10 أشخاص، بينهم 7 من رجال الأمن والدرك ومواطنان وسائحة كندية، بينما أصيب أكثر من 30 آخرين.

وأعلنت السلطات الأردنية ضبط كميات كبيرة من المتفجرات والأحزمة الناسفة في مقر المجموعة الإرهابية في القطرانة، إضافة إلى أسلحة أوتوماتيكية وذخيرة بحوزة المجموعة. وقال بيان مشترك صادر عن قوات الدرك والأمن العام إن التحقيقات مستمرة لتحديد هوية المسلحين وانتماءاتهم.