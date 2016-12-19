غزة.. إسرائيل تقصف موقعاً عسكرياً لحماس

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنه قصف موقعاً عسكرياً لحركة حماس رداً على إطلاق النار من غزة باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع القطاع الذي تسيطر عليه الحركة.

وقال الجيش في بيان إن "مدفعية دبابات الجيش الإسرائيلي قصفت موقعاً عسكرياً لحماس ودمرته ولم تقع خسائر بشرية"، مشيراً إلى أن ذلك كان رداً على إطلاق النار من جنوب قطاع غزة باتجاه مواقع للجيش.

من جهة ثانية، أكد مصدر من وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة أن "إسرائيل قصفت ظهر اليوم نقطة الرباط"، نقطة المراقبة العسكرية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، مؤكداً عدم وقوع إصابات.

وتحمل إسرائيل حركة حماس مسؤولية "الحفاظ على الأمن" على طول الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة معتبرة عبر وسائل الإعلام أنه "أياً كان التنظيم أو الجهة التي تطلق النار على إسرائيل، فحماس تسيطر على القطاع وهي المسؤولة".

وأعلن وقف هش لإطلاق النار منذ الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة بين تموز/يوليو وآب/أغسطس 2014 واستمرت خمسين يوماً، وكانت الأطول والأكثر دموية بين الحروب الثلاث على القطاع.

ويخضع قطاع غزة منذ عشر سنوات لحصار إسرائيلي صارم. كما تغلق مصر معبر رفح، المنفذ الوحيد الذي يصل القطاع بالعالم.