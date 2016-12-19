مقتل 12 وإصابة 48 في اقتحام شاحنة لسوق في برلين

قتل 12 شخصاً على الأقل وأصيب 48 بجروح إثر اقتحام شاحنة سوقاً لأعياد الميلاد في برلين، مساء الاثنين، كما أعلنت الشرطة الألمانية مشيرة إلى أنها تعتقد بأن السائق دهس هذا الحشد عمداً بقصد تنفيذ اعتداء.

وقالت شرطة العاصمة الألمانية في تغريدة على "تويتر" إن "12 شخصاً قتلوا في ساحة بريتشيد وهناك 48 آخرين في المستشفيات، بعضهم جروحهم خطرة"، فيما أشار وزير الداخلية الألماني أن هناك مؤشرات كثيرة على أن حادثة الشاحنة "هجوم".

وقالت الشرطة الألمانية إنها اعتقلت شخصا يشتبه أنه كان يقود الشاحنة، بينما قُتل مساعد السائق في العملية.

وأعلنت شرطة برلين فيما بعد أنها عثرت على جثة رجل بولندي داخل الشاحنة التي اقتحمت السوق. وقالت الشرطة في تغريدة على "تويتر" إن "الرجل الذي عثر عليه في الشاحنة هو مواطن بولندي".

يأتي ذلك فيما أعرب عضو في الحزب الحاكم في ألمانيا عن اعتقاده بأن الهجوم إرهابي، مشيراً إلى أن مساعد السائق قتل نفسه في هجوم برلين.

والشاحنة المسؤولة عن المأساة سوداء اللون وتحمل لوحة تسجيل بولندية ويرجح أنها سرقت من ورشة، بحسب تغريدات للشرطة.

وذكرت الشرطة أن هوية السائق المشتبه به - الذي فر من موقع الحادث واعتقل لاحقاً - لم تتضح بعد.



ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن مصادر أمنية محلية قولها إن هناك أدلة تشير إلى أن المشتبه به المعتقل من أفغانستان أو باكستان وأنه دخل ألمانيا في فبراير كلاجئ.



وفي وقت سابق، قالت الشرطة الألمانية إن شاحنة صدمت حشداً قرب سوق في برلين وأعلنت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى جراء الحادث، كما دعت الشرطة الألمانية المواطنين في برلين للبقاء في المنازل، وفرضت إجراءات أمنية مشددة بموقع حادث الدهس في برلين. وأكدت الشرطة على عدم وجود أي خطر يتهدد سكان المدينة بعد حادثة الدهس.

كما كتبت شرطة برلين على "تويتر" أن العديد من الأشخاص أصيبوا بجروح عندما انحرفت الشاحنة نحو السوق في ميدان يقصده السياح.

وكان وزير داخلية ولاية برلين قال، في وقت سابق، إن خلفية مهاجم الشاحنة غير واضحة وقد تكون الواقعة حادثاً أو هجوماً، إلا أن عمدة برلين مايكل مولر قال إن الوضع في المدينة أصبح تحت السيطرة.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في بيان إنه لا يزال من غير الواضح ما حدث بالضبط. وأضاف أن سلطات الأمن تحاول تأمين الموقع وضبط المسؤولين عن الحادث.