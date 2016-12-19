بالفيديو.. لحظة اغتيال السفير الروسي في أنقرة

قتل السفير الروسي في أنقرة، الاثنين، جراء إطلاق نار استهدفه خلال زيارته لمعرض فني بالعاصمة التركية.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تتواصل مع السلطات التركية بشأن الهجوم الذي أودى بحياة السفير في أنقرة، مؤكدة مقتل السفير أندريه كارلوف. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن شاهد أن المهاجم تحدث عن "انتقام لما يجري في حلب".

وقد اشتبك الأمن التركي مع مهاجم السفير الروسي في أنقرة، الذي قال محافظ أنقرة إنه من أفراد الشرطة، بينما ذكرت مواقع تركية أن المهاجم قتل بتبادل لإطلاق النار مع الأمن.

وذكرت وسائل الإعلام في تركيا أن القاتل اسمه ميرت ألتنيتاس وعمره 22 عاماً، يعمل ضابط شرطة في قسم القوات الخاصة للشرطة بأنقرة، وقد كان خارج الخدمة في تلك الفترة.

وقد أطلق الرجل الرصاص على السفير الروسي، وهو يصيح منفعلاً بالتركية: 'الله أكبر (الله أكبر). نموت في حلب، تموت هنا!".

وقد أوردت "سي إن إن ترك" فيما بعد أنباء حول إلقاء القبض على والدة وشقيقة قاتل السفير الروسي في أنقرة. وأضافت أن المرأتين اعتقلتا في إقليم إيدين في جنوب شرق تركيا.

هذا وقد دانت حركة غولن اغتيال السفير الروسي في أنقرة ونفت أي تورط في العملية. وقال مستشار فتح الله غولن إن تصريح المسؤول الأمني التركي عن صلات محتملة لشبكة غولن بمقتل السفير الروسي جهد "مضحك" للتغطية على التراخي الأمني.

وكان مسؤول أمني تركي كبير ذكر أن ثمة "دلائل قوية للغاية" على أن المسلح الذي قتل السفير الروسي اليوم الاثنين ينتمي لشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تقول أنقرة إنه دبر انقلاباً فاشلا في يوليو الماضي.

تنديد عربي ودولي باغتيال السفير الروسي

من جانبه، دان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب اغتيال السفير الروسي في تركيا، الاثنين، في هجوم قال إن منفذه هو "إرهابي متطرف". وقال ترامب في بيان إنه يقدم "تعازيه لعائلة وأقارب سفير روسيا لدى تركيا أندريه كارلوف الذي اغتاله إرهابي متطرف"، وينتهك "كل قواعد النظام المتحضر".

وفي وقت سابق، دانت وزارة الخارجية الأميركية إطلاق النار على السفير الروسي، حيث قال المتحدث باسمها، جون كيربي، "تابعنا الأخبار التي أفادت أن السفير الروسي في تركيا، أندريه كارلوف، قد تعرض لهجوم من قبل رجل مسلح في أنقرة. إننا ندين عمل العنف هذا بغض النظر عن مصدره".

من جانبها دانت الأمم المتحدة الهجوم على السفير الروسي في أنقرة، وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك: "ندين الهجوم المسلح على السفير الروسي في تركيا. لا مبرر لهجوم على دبلوماسي أو سفير"، مضيفاً: "نتمنى أن يمثل الجاني أمام العدالة".

فيما دان بيان لمجلس الأمن "الهجوم الإرهابي" الذي اغتيل فيه السفير الروسي لدى تركيا. وقال المجلس المؤلف من 15 دولة في بيان: "يشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة تقديم الجناة والمنظمين والممولين ورعاة الهجمات الإرهابية إلى العدالة".

كما دان كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي اغتيال السفير الروسي لدى تركيا، وفي حين اعتبره الاتحاد "عملاً شنيعاً"، قال الحلف إنه "هجوم لا يمكن تصوره".

السعودية: عمل يتنافى مع القوانين الدولية

هذا وعبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لمقتل سفير روسيا في تركيا. وأضاف المصدر أن هذا العمل يتنافى مع القوانين الدولية، ومبادئ حماية الدبلوماسيين والمبعوثين الدوليين، والمبادئ والأخلاق الإنسانية. وختم المصدر تصريحه بتقديم العزاء والمواساة لأسرة القتيل ولروسيا الاتحادية حكومة وشعباً.

من جانبها، دانت مصر بأشد العبارات الهجوم الذي أسفر عن مقتل سفير روسيا الاتحادية في أنقرة. وقال بيان لرئاسة الجمهورية: "إذ تعبر رئاسة الجمهورية في هذا الصدد عن عميق استنكارها ورفضها لهذا العمل الارهابي الغادر، فإنها تُعرب عن خالص العزاء والمواساة لأسرة السفير الروسي الراحل ولروسيا الاتحادية، قيادةً وشعباً". وأكد البيان على تضامن مصر الكامل مع الشعب والحكومة الروسية ووقوفها إلى جانبها في مواجهة الإرهاب الذي يهدف إلى زعزعة الاستقرار فى مختلف أنحاء العالم.

كما ندد وزراء الخارجية العرب "بالعملية الإرهابية" التي أسفرت عن مقتل السفير الروسي لدى تركيا. وذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية أن الوزراء نددوا بالهجوم في بيان صدر في ختام اجتماعهم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة وعبروا عن تعازيهم "لحكومة وشعب روسيا ولعائلة السفير"، كما دعوا إلى تضافر الجهود الدولية "من أجل مواجهة هذه الظاهرة البغيضة بشكل قوي وحاسم في ضوء ما تمثله من خطر متزايد على الأمن والاستقرار الدوليين".