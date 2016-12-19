حكومة لبنانية جديدة من 29 وزيرا برئاسة سعد الحريري

أعلن أمين عام مجلس الوزراء اللبناني، فؤاد فليفل، عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة الأحد برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، سعد الحريري، وهي من 29 وزيرا، وجدت "العربية.نت" من مطالعتها للأسماء بمواقع وسائل إعلام لبنانية، أن حقائب بعضهم تم استحداثها لأول مرة، وهي: وزارة للنازحين ووزارة دولة لشؤون محاكمة الفساد ووزارة دولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزارة للمرأة ووزارة لحقوق الإنسان، وأدناه أسماء الوزراء وحقائبهم:

1- سعد الحريري، رئيسا.

2- غسان حاصباني، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للصحة.

3- مروان حمادة، وزيرا للتربية والتعليم العالي.

4- طلال ارسلان، وزيرا للمهجّرين.

5- غازي زعيتر، وزيرا للزراعة.

6- ميشال فرعون، وزير دولة لشؤون التخطيط.

7- علي قانصو، وزير دولة لشؤون مجلس النواب.

8- علي حسن خليل، وزير دولة للشؤون للمالية.

9- محمد فنيش، وزيرا للشباب والرياضة،

10- جان أوغاسبيان، وزير دولة لشؤون للمرأة.

11- يعقوب الصراف، وزيرا للدفاع الوطني.

12- جبران باسيل، وزيرا للخارجية والمغتربين.

13- حسين الحاج حسن، وزيرا للصناعة.

14- سليم جريصاتي، وزيرا للعدل.

15- نهاد المشنوق، وزيرا للداخلية والبلديات.

16- محمد كباره، وزيرا للعمل.

17- أيمن شقير، وزير دولة لشؤون حقوق الانسان.

18- جمال الجراح، وزيرا للاتصالات.

19- معين المرعبي، وزير دولة لشؤون النازحين.

20- غطاس خوري، وزيرا للثقافة.

21- بيار رفول وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية.

22- نقولا تويني، وزير دولة لشؤون مكافحة الفساد.

23- طارق الخطيب، وزيرا للبيئة.

24- عناية عز الدين، وزيرة دولة لشؤون التنمية الادارية.

25- يوسف فنيانوس، وزيرا للأشغال العامة والنقل.

26- ملحم الرياشي، وزيرا للإعلام.

27- بيار بو عاصي، وزيرا للشؤون الاجتماعية.

28- أواديس كدنيان، وزيرا للسياحة.

29- سيزار أبي خليل، وزيرا للطاقة والمياه.

30- رائد خوري، وزيرا للاقتصاد والتجارة

وقال الحريري في كلمة بعد بيان التشكيل إن حكومته ستكون "حكومة وفاق وطني" وتعهد بالعمل على "وضع قانون جديد للانتخابات النيابية" على أن تجري الانتخابات "في موعدها". كما تعهد أن تضع على رأس أولوياتها "المحافظة على الاستقرار الأمني الذي ينعم به لبنان في ظل الحرائق التي تعم المنطقة من حوله وعزل دولتنا عن التداعيات السلبية للأزمة السورية" وفق تعبيره.

والملاحظ من أسماء الوزراء الذين سيتم التقاط صورة تذكارية لهم مجتمعين الأربعاء المقبل، قبل جلسة للحكومة برئاسة رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، في "قصر بعبدا" الجمهوري قرب بيروت، أنه تم الإبقاء على جبران باسيل وزيرا للخارجية، وعلي حسن خليل وزيرا للمالية، ونهاد المشنوق وزيراً للداخلية.