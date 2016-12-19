هل ينفذ السودانيون العصيان المدني الذي دعوا إليه اليوم؟

يحل اليوم الاثنين موعد تنفيذ العصيان المدني الذي دعا له ناشطون سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة يومين. وقد دعت الخارجية الأميركية السلطات السودانية إلى ضبط النفس وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التعبير، في حين ردت الحكومة السودانية بأنها لن تتهاون مع أية تهديدات للأمن القومي.

الدعوة هي الثانية للعصيان المدني خلال أقل من شهر حيث عاشت العاصمة الخرطوم وعدة مدن أخرى حالة من الشلل الجزئي أواخر نوفمبر الماضي بعد تنفيذ عصيان مدني قدر مراقبون نسبة نجاحه بـ40% رغم أن الرئيس عمر البشير أكد أنه فشل "بنسبة مليون في المئة" بحسب تعبيره، وسخر في خطاب أخير ممَنْ أسماهم "معارضي الكي بورد والواتس آب".

مراقبون يرون أن دعوة العصيان هذه المرة تبدو أكثر تنظيماً من سابقتها لجهة أنها تضم الآن قوى وأحزاباً معارضة بدأت حملات تعبئة وسط أنصارها بالتنسيق مع شباب العصيان الذين تواصل قيادتهم إصدار بياناتها على مواقع التواصل الاجتماعي دون أن تكشف عن نفسها.

دعوة العصيان وجدت صدى دولياً، حيث دعت الخارجية الأميركية في بيان الحكومة السودانية إلى ضبط النفس واتخاذ الخطوات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في حرية التعبير.

رد الخرطوم على البيان الأميركي جاء سريعاً، حيث انتقدت الخارجية السودانية البيان ووصفته بعدم الدقة والموضوعية، مؤكدة عدم تهاون الحكومة مع أي تهديدات تمس الأمن القومي للبلاد.