بالصور.. إطلاق نار على مركز إسلامي في سويسرا

أعلنت الشرطة البلدية السويسرية أن شخصاً أطلق النار على مصلين في مركز إسلامي قرب محطة السكك الحديد في زوريخ مساء الاثنين ما أدى إلى سقوط 3 جرحى، مشيرة إلى أن البحث ما زال جارياً عن مطلق النار.

وعثرت الشرطة على جثة قرب النهر تحت جسر قريب من المركز الإسلامي، وفقاً لمصور وكالة "فرانس برس" في المكان، وقد لفت بغطاء أبيض.

لكن الشرطة لم توضح على الفور ما إذا كان العثور على الجثة مرتبطاً بعملية إطلاق النار.

ووفقاً لبيان للشرطة صدر مساء فإن "مجهولاً دخل المركز الإسلامي" الساعة 17:30 بالتوقيت المحلي (1630 غرينتش).

وكان هناك عدة مصلين في القاعة فأقدم على إطلاق عدة رصاصات عليهم، حسبما ذكرت الشرطة مؤكدة إصابة 3 أشخاص (30 و35 و56 عاماً) دون أن تحدد هوياتهم أو مدى إصاباتهم.

وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً في مكان الحادث إضافة إلى الجسر حيث عثر على جثة.

وتسير الشرطة برفقة كلاب مدربة دوريات في المنطقة بحثاً عن المهاجم.

وعادة ما يتردد على المركز الإسلامي عشرات من المصلين وخصوصاً من المغرب العربي والصومال وإريتريا، وفقاً لوسائل الإعلام السويسرية.

وقالت الشرطة إن بياناً جديداً سيصدر في حال الحصول على أدلة جديدة، مضيفة أن التحقيق انتقل إلى مستوى شرطة كانتون زوريخ، والنيابة العامة.