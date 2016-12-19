عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

بالصور.. إطلاق نار على مركز إسلامي في سويسرا

المصدر: زويورخ - العربية.نت والوكالات
الهجوم أسفر عن سقوط 3 جرحى
رابط مختصر

أعلنت الشرطة البلدية السويسرية أن شخصاً أطلق النار على مصلين في مركز إسلامي قرب محطة السكك الحديد في زوريخ مساء الاثنين ما أدى إلى سقوط 3 جرحى، مشيرة إلى أن البحث ما زال جارياً عن مطلق النار.

وعثرت الشرطة على جثة قرب النهر تحت جسر قريب من المركز الإسلامي، وفقاً لمصور وكالة "فرانس برس" في المكان، وقد لفت بغطاء أبيض.

لكن الشرطة لم توضح على الفور ما إذا كان العثور على الجثة مرتبطاً بعملية إطلاق النار.

الأمن السويسري يرابط أمام موقع الهجوم الأمن السويسري يرابط أمام موقع الهجوم

ووفقاً لبيان للشرطة صدر مساء فإن "مجهولاً دخل المركز الإسلامي" الساعة 17:30 بالتوقيت المحلي (1630 غرينتش).

وكان هناك عدة مصلين في القاعة فأقدم على إطلاق عدة رصاصات عليهم، حسبما ذكرت الشرطة مؤكدة إصابة 3 أشخاص (30 و35 و56 عاماً) دون أن تحدد هوياتهم أو مدى إصاباتهم.

الشرطة عثرت على جثة غامضة قرب المركز الإسلامي الشرطة عثرت على جثة غامضة قرب المركز الإسلامي

وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً في مكان الحادث إضافة إلى الجسر حيث عثر على جثة.

وتسير الشرطة برفقة كلاب مدربة دوريات في المنطقة بحثاً عن المهاجم.

الشرطة طوقت الطرق المؤدية للمركز الإسلامي الشرطة طوقت الطرق المؤدية للمركز الإسلامي

وعادة ما يتردد على المركز الإسلامي عشرات من المصلين وخصوصاً من المغرب العربي والصومال وإريتريا، وفقاً لوسائل الإعلام السويسرية.

وقالت الشرطة إن بياناً جديداً سيصدر في حال الحصول على أدلة جديدة، مضيفة أن التحقيق انتقل إلى مستوى شرطة كانتون زوريخ، والنيابة العامة.

كلمات دالّة

#زويورخ, #وكالات, #المركز الإسلامي, #الأشخاص, #محيط

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر