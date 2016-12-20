أردوغان: اغتيال السفير يهدف للإساءة إلى علاقتنا بموسكو

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الاثنين أن اغتيال السفير الروسي في تركيا هو "استفزاز" الهدف منه الإطاحة بـ"تطبيع" العلاقات بين أنقرة وموسكو.

وقال أردوغان في كلمة متلفزة: "نعلم بأنه استفزاز الهدف منه الإساءة إلى عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وروسيا".

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن التفكير السليم هو السائد حالياً في روسيا وتركيا في أعقاب اغتيال سفير موسكو في أنقرة وإن البلدين سيعملان معا للتحقيق في الواقعة.

وكان تشاووش أوغلو يتحدث في موسكو حيث كان من المقرر أن يلتقي بنظيريه الروسي والإيراني لبحث الوضع في سوريا.

وفي تعليقاته التي بثها التلفزيون التركي على الهواء أشاد تشاووش أوغلو بالسفير الروسي وقال إنه "رجل عظيم ودبلوماسي عظيم".