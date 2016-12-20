الإعدام شنقاً لقاتل الكاتب الأردني ناهض حتر

حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية بالإعدام شنقا حتى الموت لقاتل الكاتب الأردني ناهض حتر، بتهمة القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة نارية أفضت لموت إنسان.

وقررت المحكمة في جلسة عقدتها، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم الثاني الذي باع السلاح للقاتل، والمتهم الثالث الوسيط بشراء السلاح سنة واحدة لكل منهما، ودفع الرسوم.

وقال نائب عام محكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري، زياد العدوان، إن المحكمة جرمت قاتل حتر بتهم القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال من شأنها إثارة الفتنة، والقتل العمد، وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص.

وكان ناهض حتر قتل في 25 أيلول/سبتمبر أمام قصر العدل وسط عمّان عندما كان يهم بدخول المحكمة لحضور أولى جلسات محاكمته لنشره رسما كاريكاتيريا على صفحته على فيسبوك اعتبر أنه "يمس الذات الإلهية"، فيما ألقي القبض على مطلق النار البالغ 49 عاما في مكان الحادث مباشرة.

وأنهى مدعي عام محكمة أمن الدولة التحقيق مع القاتل يوم الثامن من شهر تشرين الأول الماضي، وأحال ملف القضية للمحكمة.