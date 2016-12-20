داعش يتبنى هجوم الكرك في الأردن

أعلن تنظيم داعش الإرهابي تبنيه عملية الكرك في الأردن التي أسفرت عن قتل الإرهابيين الأربعة، إضافة إلى 10 قتلى، بينهم 7 من الأمن ومواطنان إضافة إلى مقتل سائحة كندية، كما أصيب 34 آخرون من رجال الأمن والمواطنين.

وقالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش إن أربعة جنود من "جنوده مزودين بأسلحة رشاشة وقنابل يدوية اشتبكوا مع دورية للأمن ثم أغاروا على مركز أمني في المدينة، ثم تحصّنوا داخل قلعة الكرك التي كان بداخلها رعايا "دول التحالف".

وكانت العملية استغرقت ساعات، حيث بدأت من ظهر يوم الأحد حتى منتصف ليل الاثنين، حيث تحصنت مجموعة إرهابية داخل قلعة الكرك التاريخية، وتمكنت قوات أمنية مشتركة من السيطرة على الوضع، بعد نحو 10 ساعات من الاشتباكات.