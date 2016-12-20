شاهد اللحظات الأولى بعد دهس شاحنة لرواد سوق في برلين

أظهر فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى التي أعقبت اقتحام شاحنة لسوق أعياد الميلاد في برلين، مساء الاثنين، في عملية ما زالت السلطات الألمانية لا تستطيع الجزم بأنها اعتداء إرهابي أم لا.

وقتل 12 شخصاً على الأقل وأصيب 48 آخرون، بعضهم بجروح خطيرة، إثر اقتحام الشاحنة للسوق المكتظ في ساحة بريتشيد في برلين، بحسب آخر حصيلة أعلنتها الشرطة الألمانية.

وسارعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات، بينما مازالت الشرطة تجري التحقيقات حول الحادث.

وفيما أشار وزير الداخلية الألماني أن هناك مؤشرات كثيرة على أن حادثة الشاحنة "هجوم"، أعرب عضو في الحزب الحاكم في ألمانيا عن اعتقاده بأن الهجوم إرهابي.

واعتقلت الشرطة الألمانية شخصا يشتبه أنه كان يقود الشاحنة، بينما أعلنت أن مساعد السائق قتل في العملية.

