الشرطة السويسرية: منفذ هجوم زيورخ مواطن

أكدت الشرطة السويسرية اليوم الثلاثاء، أن المسلح الذي قتل بالرصاص 3 مصلين في مسجد بزيورخ مساء أمس الاثنين سويسري يبلغ من العمر 24 عاماً ولا تربطه فيما يبدو صلات بالتطرف.

ويعتقد أن الرجل الذي لم تذكر الشرطة اسمه قتل رجلا آخر في زيورخ يوم الأحد.

وقال مسؤولون بالشرطة خلال مؤتمر صحافي إنه انتحر فيما يبدو بعد قليل من إطلاق النار بالمسجد.



وكان المهاجم اقتحم المركز الإسلامي في زيورخ الذي يستخدم كمسجد وفتح النار على المصلين.

وأفاد بيان نشر على موقع إلكتروني للشرطة "القتيل الذي عُثر عليه على بعد نحو 300 متر من مكان الجريمة بعد واقعة إطلاق الرصاص في المسجد هو المشتبه به".