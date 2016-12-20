على طريقة سفير روسيا.. شاهد اغتيال سياسيين على الهواء

لم تكن واقعة #اغتيال_السفير_الروسي في أنقرة وعلى الهواء مباشرة كما شاهدها العالم كله مساء أمس الاثنين هي الأولى، فقد سبقتها وقائع كثيرة لسياسيين تم اغتيالهم أمام الكاميرات.

الرئيس المصري أنور #السادات اغتيل أمام الكاميرات وشاهد العالم كله تلك اللحظة التي وقعت في السادس من أكتوبر من العام 1981 وخلال حضور السادات للعرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الذكرى الثامنة لانتصار أكتوبر.

العرض العسكري بدأ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وجلس السادات في المقصورة الرئيسية بجوار كبار رجال الدولة وتفاعل الحاضرون مع الطائرات التي كانت تمارس ألعاباً بهلوانية ثم انطلق صوت المذيع الداخلي ليقول "الآن تأتي المدفعية" وتقدم قائد طابور المدفعية لتحية المنصة، وحوله عدد من راكبي الدراجات النارية، وفجأة توقفت إحدى الدراجات ونزل قائدها وراح يدفعها أمامه، لكن سرعان ما انزلقت قدمه، ووقع على الأرض، والدراجة فوقه فتدخل جندي كان واقفاً إلى جوار المنصة، وقدم له القليل من الماء.

في تمام الثانية عشرة وعشرين دقيقة، كانت سيارة الضابط #خالد_الإسلامبولي ، تجر المدفع الكوري الصنع وعندما أصبحت أمام المنصة تماما، وقف القناص حسين عباس وأطلق دفعة من الطلقات، استقرت في عنق السادات، بينما صرخ خالد الإسلامبولي بالسائق كي يأمره بالتوقف، ونزل مسرعا من السيارة، وألقى قنبلة ثم عاد وتحت ستار الدخان، وجه دفعة طلقات جديدة إلى صدر السادات، ليسقط قتيلا في الحال.

الرئيس الأميركي جون كيندي

في يوم الجمعة 22 نوفمبر من العام 1963 وصل الرئيس الأميركي #جون_كيندي إلى مدينة دالاس التي صدرت منها تهديدات بقتله وحاول كيندي تحدي تلك التهديدات فاستقل سيارة مكشوفة لعبور بعض شوارع المدينة وتحية المواطنين .

أثناء عبور الرئيس الأميركي لمنطقة الديلي بلازا في المدنية تعرض لإطلاق نار من قناص محترف أصابه برصاصتين اخترقت الأولى رقبته أما الثانية فهشمت جمجمته، ونظرا لدقة تلك الإصابة وصعوبتها فقد فارق كيندي الحياة بعد أقل من نصف ساعة من وصوله إلى أقرب مستشفى.

الرئيس الجزائري الأسبق محمد بوضياف

الرئيس الجزائري الأسبق محمد #بوضياف اغتيل أمام المشاهدين والحضور الذين كانوا يتابعون خطابه بدار الثقافة بمدينة عنابة يوم 29 يونيو من العام 1992 حيث أصابته رصاصة قاتلة من قبل أحد الحراس.

وبعد أسبوع على اغتياله، شكلت لجنة تحقيق في الجريمة وتم اتهام الحارس الخاص ويدعى بومعرافي رسميا بالاغتيال وقدم للمحاكمة .

رئيسة وزراء باكستان بنازير بوتو

وقع اغتيال #بنظير_بوتو رئيسة وزراء باكستان الأسبق في 27 ديسمبر 2007 بعد خروجها وسط مؤيديها عقب إلقائها خطابا انتخابيا استعدادا للانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في يناير 2008 وخلال تلك اللحظة وقع إطلاق نار ثم فجر انتحاري نفسه بجوارها .

التحقيقات الرسمية كشفت أن أحد المسلحين قام بإطلاق النار على بوتو وسط أنصار حزبها في مدينة راولبندي قرب إسلام آباد العاصمة وعند إصابة بوتو برصاص المسلح في الرأس والرقبة أتبع ذلك عملية تفجير انتحاري يبعد عنها 25 مترا، في مكان التجمع حيث أدى ذلك إلى مقتل عدد من مناصري حزب الشعب الباكستاني وجرح آخرين وتوفيت بنازير بوتو بعد نقلها إلى المستشفى متأثرة بجروحها.

الرئيس الشيشاني أحمد قاديروف

أثناء حضور الرئيس الشيشاني أحمد #قاديروف عرضا للاحتفال بيوم النصر في الشيشان يوم 9 مايو 2004 وتحديدا في ملعب جروزني وقع انفجار ضخم مما أدى إلى مصرع الرئيس الشيشاني واثنين من حراسه ورئيس مجلس الجمهورية حسين عيسايف، وأسفر الانفجار عن مقتل ما لا يقل عن 32 شخصا .

أسانوما إنجيرو رئيس الحزب الاشتراكي الأسبق باليابان

أسانوما #إنجيرو رئيس الحزب الاشتراكي الأسبق في اليابان من مواليد 27 ديسمبر 1898، وقتل في 12 أكتوبر سنة 1960 طعنا أثناء إلقاء خطاب تلفزيوني ضمن الحملة الانتخابية للبرلمان، على يد أوتويا ياماغوتشي وهو يميني متطرف لم يتجاوز الـ17 من عمره.