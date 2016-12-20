ما تطورات أكبر لغز في تاريخ الطيران المدني؟

أفاد تقرير رسمي أسترالي نشر الثلاثاء أن هيكل طائرة الرحلة "ام اتش 370" التابعة للخطوط الجوية الماليزية، والتي فقدت في 2014 ويجري البحث عنها في مياه المحيط الهندي، ليس موجودا على الأرجح في منطقة البحث الراهنة بل إلى الشمال منها.

وتتولى أستراليا تنسيق عمليات البحث الجارية منذ 8 آذار/مارس 2014 حين اختفت طائرة البوينغ 777 وعلى متنها 239 شخصا بعيد إقلاعها من كوالالمبور متجهة الى بكين.

وأصبح اختفاء هذه الطائرة أحد أكبر الألغاز في تاريخ الطيران المدني، لا سيما وان عامين من البحث المضني في أعماق المحيط لم يفضيا الى العثور على هيكل الطائرة في حين تم العثور على حوالي 20 قطعة حطام يرجح أو تؤكد أنها تابعة للطائرة المنكوبة.

وقال مكتب سلامة النقل الأسترالي في تقريره "هناك ترجيح قوي بأن منطقة البحث التحت-بحرية التي تم تحديدها سابقا والتي جرى البحث فيها حتى اليوم لا تحتوي على الهيكل".

وأضاف التقرير أن الرسم البياني للمناطق التي عثر فيها على قطع الحطام "يشير بقوة الى أن الطائرة موجودة على الأرجح إلى شمال منطقة البحث التحت-بحرية الراهنة".