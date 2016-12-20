محققون روس إلى أنقرة.. وتوقيف مقربين من قاتل السفير

توجهت مجموعة من 18 محققاً من عناصر أجهزة الاستخبارات ودبلوماسيين روس الثلاثاء إلى تركيا للتحقيق في اغتيال السفير، على ما نقلت وكالات الأنباء التركية عن الكرملين.

كما وُضع 6 أشخاص قيد الحجز الاحتياطي الثلاثاء في إطار التحقيق في اغتيال السفير الروسي في أنقرة الاثنين برصاص شرطي تركي، في هجوم أثار صدمة وبدأت تتضح ملابساته.

وذكرت وكالة الأنباء دوغان أن 6 مقربين من مطلق النار مولود ميرت التينتاس وضعوا قيد الحجز الاحتياطي في آيدين، المدينة التي يتحدر منها القاتل في غرب تركيا .

وقتل التينتاس (22 عاما) بعدة رصاصات مساء الاثنين السفير الروسي في أنقرة اندريه كارلوف خلال افتتاح معرض صور في العاصمة التركية، في هجوم التقطته شاشات الكاميرات.

وأفادت وسائل إعلام الثلاثاء أن الشرطي التركي استخدم بطاقة الشرطة التي يحملها للدخول إلى المعرض بسلاحه.