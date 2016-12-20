من جديد.. "صقور حرية كردستان" تتبنى هجوما في تركيا

أعلنت مجموعة "صقور حرية كردستان"، الثلاثاء، مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة السبت في منطقة "قيصرية وسط تركيا، وأسفر عن مقتل 14 جندياً تركياً.

وأكدت المجموعة القريبة من حزب العمال الكردستاني أنها نفذت العملية "انتقاماً" من الجنود المتهمين بـ"إسالة دماء الآلاف"، بحسب وكالة أنباء "الفرات"، لافتة إلى مقتل عنصر لها نفذ الهجوم الانتحاري.

يذكر أن الهجوم المذكور أودى بحياة 14 جنديا على الأقل، في حين أصيب العشرات حين انفجرت سيارة السبت قرب حافلة كانت تقل عسكريين في مأذونية من قاعدتهم إلى وسط المدينة، وفق الحكومة التركية.

وبعد الاعتداء، نفذت السلطات عمليات دهم واسعة النطاق في الأوساط المؤيدة للأتراك، واعتقلت عشرات المسؤولين في حزب الشعوب الديموقراطي الذي تعرضت مقار له للتخريب.

تبنت هجوماً سابقاً أودى بحياة 44 شخصاً

وكانت المجموعة نفسها تبنت اعتداء مزدوجاً في العاشر من ديسمبر في اسطنبول قرب ملعب نادي بشيكتاش خلف 44 قتيلاً معظمهم شرطيون.

وهذه المجموعة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المصنفة منظمة "إرهابية" من جانب أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي، والذي يخوض نزاعاً ضد السلطات التركية منذ 1984.

وتجددت المواجهات بين المتمردين الأكراد والجيش التركي في جنوب شرق البلاد في 2015 بعد هدنة لعامين.

وتبنى "صقور حرية كردستان" خصوصاً اعتداءين بواسطة سيارتين مفخختين في أنقرة، أسفرا عن أكثر من 60 قتيلاً في فبراير.