واشنطن تدين "ما يبدو أنه هجوم إرهابي" في برلين

دان البيت الأبيض بقوة "ما يبدو أنه هجوم إرهابي" شهدته برلين مساء الاثنين حين اقتحمت شاحنة سوقاً لأعياد الميلاد، مما أسفر عن سقوط 9 قتلى على الأقل و50 جريحاً.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي نيد برايس إن "أفكارنا وصلواتنا تذهب إلى عائلات وأقارب أولئك الذين قتلوا" في عملية الدهس، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة عرضت على ألمانيا المساعدة في التحقيق.

وقد سقط 12 قتيلاً على الأقل، بينما أصيب نحو 50 شخصاً، مساء الاثنين، حين اقتحمت شاحنة سوقاً للاحتفال بأعياد الميلاد في العاصمة الألمانية برلين.

وقالت الشرطة الألمانية إنها اعتقلت شخصا يشتبه أنه كان يقود الشاحنة، بينما قُتل مساعد السائق في العملية. يأتي ذلك فيما أعرب عضو في الحزب الحاكم في ألمانيا عن اعتقاده بأن الهجوم إرهابي، مشيراً إلى أن مساعد السائق قتل نفسه في هجوم برلين.

ولم تعلن السلطات الألمانية حتى الآن ما إذا كانت عملية الدهس هجوماً إرهابياً أم لا، لكن وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو قال إن الإجراءات الأمنية في الأسواق الميلادية في سائر أنحاء فرنسا "تم تعزيزها على الفور" بعد "الاعتداء" الذي شهدته برلين.

وتذكر عملية الدهس في برلين بالاعتداء الذي شهدته مدينة نيس الفرنسية في 14 يوليو عشية العيد الوطني الفرنسي حين دهس شائق شاحنة حشوداً من المارة في اعتداء إرهابي أوقع 86 قتيلاً.