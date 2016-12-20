"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم برلين

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مساء الأربعاء، مسؤوليته عن هجوم برلين الذي راح ضحيته 12 شخصاً على الأقل فيما أصيب 48 بجروح إثر اقتحام شاحنة سوقاً لأعياد الميلاد في برلين، أمس الاثنين، كما أعلنت الشرطة الألمانية مشيرة إلى أنها تعتقد بأن السائق دهس هذا الحشد عمداً بقصد تنفيذ اعتداء.

وقالت شرطة العاصمة الألمانية في تغريدة على "تويتر" إن "12 شخصاً قتلوا في ساحة بريتشيد وهناك 48 آخرين في المستشفيات، بعضهم جروحهم خطرة"، فيما أشار وزير الداخلية الألماني أن هناك مؤشرات كثيرة على أن حادثة الشاحنة "هجوم" ليأتي إعلان "داعش" تأكيدا على ذلك.

وفي وقت سابق أعلن وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيير، الثلاثاء، أن الموقوف الذي يشتبه بأنه سائق الشاحنة التي اقتحمت سوق الميلاد في برلين، نفى ضلوعه في الهجوم، وهو طالب لجوء باكستاني.

وقال الوزير لصحافيين إن الموقوف "نفى ضلوعه"، مضيفاً أنه باكستاني وصل ألمانيا في 31 ديسمبر 2015 طالبا اللجوء.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية، أن أسواق عيد الميلاد في برلين أغلقت الثلاثاء، حداداً على أرواح ضحايا الهجوم.

وأضافت أن أسواق عيد الميلاد الأخرى والأحداث الكبرى ستجري في أنحاء ألمانيا، وإن كل مكان من هذه الأماكن سيتخذ قراره بشأن تشديد الإجراءات الأمنية اللازمة.



