آليات تحمي ساحات موسكو خشية هجوم شاحنات

أعلنت الشرطة الروسية، الأربعاء، في موسكو، أنها ستقفل بآليات ثقيلة الساحات العامة خلال فترة أعياد نهاية السنة، خوفا من تكرار ما حصل في برلين، الاثنين، عندما اقتحمت شاحنة سوقا للميلاد ودهست المتسوقين.

وقال فيكتور كوفالنكو، رئيس شرطة المرور في موسكو، حسب ما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي للأنباء: "ستنشر آليات ثقيلة لسد مفترقات الطرق الرئيسية" التي توصل إلى الساحات العامة، حيث من المقرر أن تجري الاحتفالات بأعياد نهاية السنة.

وأضاف كوفالنكو: "نشاهد ما يحصل في العالم من اعتداءات، بينها بواسطة شاحنات، لذلك نعتقد أنه سيكون من الضروري إقفال المفترقات المهمة لضمان الأمن".

وتتواصل الأعياد في روسيا حتى السنة الجديدة الارثوذكسية في 14 كانون الثاني/يناير المقبل، كما أن في موسكو العديد من الأسواق الخاصة بعيد الميلاد. وتستقبل الساحة الحمراء عادة ليلة رأس السنة عشرات الآلاف من الأشخاص.

ومساء الاثنين، اقتحمت شاحنة سوقا للميلاد في وسط برلين، ودهست عشرات الأشخاص، ما أدى إلى مقتل 12 منهم وإصابة العشرات. وتبنى تنظيم داعش الاعتداء مساء الثلاثاء.

وقامت غالبية الدول الأوروبية بتعزيز إجراءاتها الأمنية بمناسبة الأعياد خوفا من هجمات مماثلة لاعتداء برلين.