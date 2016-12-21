أردوغان: ما من شك أن قاتل السفير الروسي تابع لشبكة غولن

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه "ما من شك" في أن المسلح الذي قتل السفير الروسي في أنقرة، الاثنين، كان عضوا في شبكة رجل الدين المعارض فتح الله غولن. وتابع: "لا يوجد سبب لنخفي أنه كان عضوا في شبكة غولن الإرهابية. كل الروابط من تعليمه إلى صلاته تشير إلى شبكة غولن الإرهابية".

وأضاف دون الخوض في التفاصيل، أن النتائج الأولية تشير إلى أن له صلات بجهات أجنبية.

وكانت عدد من الصحف وبعض السياسيين ألمحوا بعيد اغتيال السفير إلى احتمال وجود صلات بين القاتل وجماعة غولن.

يذكر أن السفير الروسي اغتيل الاثنين خلال افتتاحه معرضاً للصور حول روسيا في أنقرة، على يد مسلح يدعى مولود مرت ألطن طاش، عنصر في مكافحة الشغب، أطلق 11 رصاصة استقرت 9 منها في جسد اندريه كارلوف.