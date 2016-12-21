تركيا: شبكة غولن تقف وراء اغتيال السفير الروسي بأنقرة

أبلغ وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو الثلاثاء، نظيره الأميركي جون كيري أن فتح الله غولن يقف وراء اغتيال السفير الروسي في تركيا وفق ما ذكرته "الأناضول".

وقال تشاويش أوغلو ان "تركيا وروسيا تعرفان من (يقف) وراء الهجوم على السفير الروسي في انقرة اندريه كارلوف، انها (اف اي تي)" وهو الاسم المختصر لشبكة غولن.

وكان شرطي تركي قتل مساء الاثنين برصاصات عدة السفير الروسي في أنقرة اندريه كارلوف وقال إنه أراد بذلك الانتقام لحلب السورية التي باتت تحت السيطرة شبه الكاملة للجيش السوري المدعوم من موسكو.

هذا وسارع رئيس بلدية أنقرة مليح غوكشيك ووسائل إعلام حكومية تركية إلى توجيه أصابع الاتهام لشبكة غولن، معتبرين أن عملية الاغتيال تهدف إلى ضرب التقارب الروسي التركي مؤخرا.

من جهته أكد غولن المقيم في الولايات المتحدة، أنه "مصدوم وحزين جدا" لاغتيال السفير الروسي.

وأضاف في بيان نشر له الاثنين "أدين بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الدنيء".

يذكر أن النظام التركي اتهم غولن بالضلوع في محاولة انقلاب فاشلة في البلاد منتصف تموز/يوليو الماضي، فيما طلبت السلطات التركية من واشنطن مرارا تسليمها غولن، لكن السلطات الأميركية ردت باستمرار أن الأمر يعود إلى القضاء.