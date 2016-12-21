رئيس خسر الانتخابات: لن أتنحى.. لست جباناً

أكد رئيس غامبيا يحيى جامي إنه لن يتنحى عن السلطة وندد بوساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي تهدف لحمله على ترك السلطة بعدما خسر الانتخابات في الأول من ديسمبر كانون الأول أمام منافسه أداما بارو.

وتمثل التصريحات التي أدلى بها جامي على التلفزيون الرسمي مساء يوم الثلاثاء تشديدا لموقفه بعد أيام تزايدت فيها الآمال في إمكانية إقناعه بتسليم السلطة في نهاية ولايته في 18 من يناير/ كانون الثاني حيث من المقرر تنصيب بارو.

وقال جامي: "لست جبانا. لا يمكن انتهاك حقي. هذه هو موقفي. لا يمكن أن يحرمني من هذا النصر إلا الله القدير".

وأضاف: "كان اجتماع إيكواس بالفعل إجراء شكليا. قبل أن يأتوا.. قالوا بالفعل إن جامي يجب أن يتنحى. لن أتنحى".

واعترف جامي في البداية بنتيجة الانتخابات لكنه تراجع في 9 ديسمبر/كانون الأول عن موقفه وقال إنه سيطعن أمام المحكمة العليا على نتائج الانتخابات التي أكد أنها شهدت مخالفات.