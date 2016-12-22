عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

إسرائيل تعتقل فلسطينيين "خططوا" لتنفيذ عمليات

المصدر: القدس – فرانس برس
الجنود الإسرائيليون يتبعون أساليب وحشية في الاعتقال - فرانس برس
رابط مختصر

أعلن جهاز "الأمن الداخلي" الإسرائيلي، الخميس، أنه اعتقل في منطقة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، أكثر من عشرين فلسطينياً هم "عناصر في خلية لحركة حماس، كانوا يخططون لشنّ عمليات" تفجيرية في إسرائيل.

وقال بيان للجهاز والجيش إن "هذه الخلية تضم أربعة أشخاص، وافقوا على تنفيذ عمليات انتحارية كانت ستحصل في القدس وحيفا (شمال إسرائيل)، وكذلك في محطات للحافلات"، على حد تعبير البيان الذي لم يحدد عدد المعتقلين.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عثرت أيضاً على مشغل لصنع المتفجرات في نابلس يعود إلى هذه الخلية.

كلمات دالّة

#اعتقال, #إسرائيل, #الخليل, #نابلس, #الضفة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر