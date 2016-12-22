إسرائيل تعتقل فلسطينيين "خططوا" لتنفيذ عمليات

أعلن جهاز "الأمن الداخلي" الإسرائيلي، الخميس، أنه اعتقل في منطقة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، أكثر من عشرين فلسطينياً هم "عناصر في خلية لحركة حماس، كانوا يخططون لشنّ عمليات" تفجيرية في إسرائيل.

وقال بيان للجهاز والجيش إن "هذه الخلية تضم أربعة أشخاص، وافقوا على تنفيذ عمليات انتحارية كانت ستحصل في القدس وحيفا (شمال إسرائيل)، وكذلك في محطات للحافلات"، على حد تعبير البيان الذي لم يحدد عدد المعتقلين.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عثرت أيضاً على مشغل لصنع المتفجرات في نابلس يعود إلى هذه الخلية.