السلطات التركية تطلق سراح أسرة قاتل السفير الروسي

قالت قناة "سي.أن.أن ترك"، اليوم الخميس، إن السلطات التركية أطلقت سراح أقارب شرطي قتل بالرصاص السفير الروسي في أنقرة قبل ثلاثة أيام.

وقالت مصادر أمنية تركية لرويترز هذا الأسبوع إن السلطات اعتقلت والد ووالدة وشقيقة مولود ميرد الطنطاش واثنين من أقاربه، وذلك بعد أن قتل الشرطي (22 عاماً) - وهو خارج نوبة عمله - السفير الروسي يوم الاثنين.

وكبّر الطنطاش وهو يطلق الرصاص وصاح "لا تنسوا حلب".

يذكر أن السفير الروسي في أنقرة، أندريه كارلوف، كان قد لقي مصرعه جراء إطلاق نار استهدفه خلال زيارته لمعرض فني بالعاصمة التركية.

وقد اشتبك الأمن التركي مع المهاجم إلا أنه قُتل بتبادل لإطلاق النار مع الأمن.