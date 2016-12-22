فرنسا تعقد مؤتمر السلام الخاص بالشرق الأوسط في يناير

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، اليوم الخميس إن بلاده ستعقد مؤتمر السلام الخاص بالشرق الأوسط في باريس بمشاركة نحو 70 دولة وستوجه الدعوة للزعيمين الإسرائيلي والفلسطيني لعقد لقاء منفصل في نهايته.

وحاولت فرنسا مراراً إحياء عملية السلام هذا العام، إذ عقدت مؤتمراً تمهيدياً في يونيو حزيران شاركت فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول عربية كبرى، لبحث مقترحات دون حضور الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

وكانت فرنسا تعتزم عقد مؤتمر لمتابعة ما جاء في المؤتمر الأول قبل نهاية العام يحضره رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث إمكانية عودة الجانبين إلى مائدة المفاوضات وإحياء محادثات السلام المتوقفة.

وكان نتنياهو كرر رفضه لاقتراح عقد المؤتمر. وأضاف إيرولت للصحافيين "مازالت فرنسا مصممة على عقد مؤتمر في باريس، للتأكيد مجدداً على ضرورة حل الدولتين."

ومضى يقول "15 يناير هو الموعد المحدد ووجهت الدعوة لسبعين دولة. لن نتخلى (عن هذا المسعى) الآن".