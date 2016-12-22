مقتل فلسطيني خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي بالقدس

قتل شاب فلسطيني، ليل الأربعاء الخميس، خلال مواجهات اندلعت في حي في القدس الشرقية المحتلة، بعد قدوم القوات الإسرائيلية لهدم منزل منفذ هجوم، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وبحسب رواية متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، فإنه خلال المواجهات "قام مشتبهون بإلقاء عبوات ناسفة على الجنود الذين ردوا بإطلاق النار، ما أدى إلى مقتل أحد المشتبهين".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الفتى يدعى أحمد الخروبي (19 عاماً).

وقال سكان إن مواجهات وقعت بين شبان من البلدة والقوات الإسرائيلية التي اقتحمتها في الساعات الأولى من فجر اليوم.