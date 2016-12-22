العاهل الأردني: سنرد بقوة على من يحاول العبث بأمن الوطن

شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على مواصلة العمل بكل زخم وقوة، ومضاعفة الجهود على كل الأصعدة، من أجل تحقيق ما فيه مصلحة المملكة.

وقال الملك خلال ترؤسه الأربعاء جانباً من جلسة لمجلس الوزراء في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، "إننا سنرد بقوة على كل من يعبث أو يحاول العبث بأمن الوطن"، مؤكداً على أهمية التعاون بين الحكومة ومجلس النواب.

وأكد الملك على التواصل مع الإعلام المهني والمسؤول وتزويده بالمعلومات بشكل مستمر لقطع الطريق أمام الإشاعات المضللة.

كما أبدى اعتزازه بالشجاعة المتميزة لمنتسبي قوات الدرك والأمن العام خلال الأيام الماضية، "إذ عرضوا أنفسهم للخطر لحماية المواطنين، ومتابعة المجرمين وملاحقتهم الذين يريدون الشر للأردن".

وقال الملك إن "نشامى الأجهزة الأمنية خاطروا بحياتهم لإنقاذ المواطنين وحمايتهم، ونعزي أنفسنا وأسر الشهداء من قوات الدرك والأمن العام الشجعان، والمواطنين الأبرياء".

كما أعرب عن تقديره لوعي المواطن، وما تحلى به من مسؤولية خلال الفترة الماضية، مشدداً على التعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية لتمكينها من القيام بواجبها على الوجه الأكمل وضمان سلامة المواطن، وقال إن "شجاعة الأردنيين هي التي تميز بلدنا".