أميركا تلغي نظاماً طبقته بعد هجمات 11 سبتمبر

ألغت الولايات المتحدة برنامج تسجيل غير مفعل للزائرين الوافدين من بلدان تنشط بها جماعات متطرفة، وهو شبيه بنظام تسجيل المسلمين الذي يدرسه الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

وقال المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي، الخميس، إن الوزارة أنهت رسمياً برنامج الأمن الوطني لنظم التسجيل في الدخول والمغادرة، وذلك بإلغاء قواعد قديمة.

وسوف ينشر القرار الجديد في السجل الاتحادي الجمعة، ويصبح نافذاً على الفور.

وخلصت الوزارة إلى أن البرنامج الذي علق العمل به في عام 2011 يسبب تعطيلاً ولا يتسم بالكفاءة، ولم يسهم في تعزيز الأمن. وبعد تطبيقه عقب هجمات 11 أيلول/سبتمبر على الولايات المتحدة جرى توسيع البرنامج خلال عام ليشترط تسجيل الزوار من 25 دولة أغلبها ذات أغلبية مسلمة.

وكان ترمب سئل الأربعاء عما إذا كان سيؤيد تسجيل المسلمين في برنامج شبيه ببرنامج وزارة الأمن الداخلي، لكنه لم يؤكد أو ينفِ خططه.