بالفيديو.. سفاح برلين بايع داعش وتوعد أوروبا بالانتقام

ظهر منفذ هجوم برلين بمقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نقلاً عما يسمى "وكالة أعماق" التابع لتنظيم داعش الإرهابي، وهو يعلن مبايعته للتنظيم، وزعيمه أبو بكر البغدادي، ويتوعد من أسماهم "الصليبيين" بالانتقام.

ودعا أيضاً إلى هجمات إرهابية في أوروبا.

وكان وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي، قد أعلن الجمعة للصحافيين، أن رجلاً أردته الشرطة الإيطالية قتيلاً في ساعة مبكرة، هو قطعاً المشتبه به في هجوم بشاحنة في برلين على سوق عيد الميلاد.

فيما نشرت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم "داعش" بياناً أقرت فيه بمقتل منفذ الهجوم.

وأضاف وزير الداخلية الإيطالي: "الرجل الذي قتل هو دون ذرة شك أنيس عماري"، في إشارة إلى التونسي الذي يبلغ من العمر 24 عاماً، ويشتبه بأنه قاد الشاحنة التي دهست حشوداً في سوق لعيد الميلاد في برلين يوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً.

ولم يقدم مينيتي الكثير من تفاصيل العملية التي جرت على مشارف مدينة ميلانو بشمال إيطاليا، وقال إن التحقيقات لا تزال جارية. وأضاف أنه قد تكون هناك "تطورات في المستقبل".