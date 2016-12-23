مجلس الأمن يخفق بحظر السلاح على جنوب السودان

رفض مجلس الأمن الدولي الجمعة مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لفرض حظر على بيع الأسلحة لجنوب السودان، إضافة إلى فرض عقوبات عليه.

ولم يحصل مشروع القرار سوى على تأييد 7 من دول المجلس الـ 15 ، وامتنعت كل من روسيا والصين واليابان عن التصويت.

وكان دبلوماسيون قد أعلنوا في الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيجري الجمعة تصويتاً على فرض حظر على تسليم أسلحة إلى جنوب السودان وعقوبات على عدد من قادة هذا البلد، إلا أن هؤلاء الدبلوماسيين قالوا إن هذه المحاولة ستبوء بالفشل على الأرجح.

ويجتمع مجلس الأمن لمناقشة مشروع قرار قدمته واشنطن التي تعتبر أن قطع إمكانيات الحصول على أسلحة في بلد يشهد حربا أهلية منذ 2013، أمر ملح بسبب فظائع قد تحدث فيه.

ويمكن ألا يحصل النص الذي يلقى دعم فرنسا وبريطانيا على الأصوات التسعة اللازمة لتبنيه، فقد عبرت روسيا والصين وماليزيا واليابان وفنزويلا والدول الإفريقية الثلاث التي تشغل مقاعد غير دائمة في المجلس (أنغولا ومصر والسنغال) عن تحفظات على الاقتراح الأميركي.