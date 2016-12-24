آلاف المتظاهرين يطالبون برحيل رئيسة كوريا الجنوبية

تظاهر عشرات آلاف الكوريين الجنوبيين في سيول السبت للمطالبة بالرحيل الفوري للرئيسة بارك غيون-هي، في أوج إجراءات إقالتها بسبب قضية فساد.

واتجه الحشد الذي قدر المنظمون عدده بـ 550 ألف شخص رغم الصقيع، في 3 طوابير إلى مقر الرئاسة ومكاتب رئيس الوزراء والمحكمة الدستورية.

ولم تعط الشرطة تقديرات لعدد المتظاهرين.

وكان البرلمان صوت في 9 كانون الأول/ديسمبر على مذكرة إقالة الرئيسة الضالعة في فضيحة فساد.

وبدأت المحكمة الدستورية الخميس إجراءاتها بشأن إقالة الرئيسة بارك غيون-هي وأمامها مهلة 180 يوماً للبت في الإقالة.

ونظمت التظاهرات ضد الرئيسة للسبت التاسع على التوالي.

ولم تعد الرئيسة تحتفظ سوى بلقبها، ونقلت صلاحياتها إلى رئيس الوزراء. وفي حال تأكيد القضاة إقالتها بعد الاستماع إلى جميع الأطراف، فسيتعين عندها تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً.

والرئيسة الكورية الجنوبية تتهمها النيابة بالتواطؤ مع صديقتها شوي سون-سيل التي تحاكم بتهمة الابتزاز واستغلال نفوذ.

كما تتهم بأنها أمرت معاونيها بنقل وثائق رسمية لصديقتها التي لا تتولى أي منصب رسمي، ولا تملك الأذونات الأمنية الضرورية لذلك.