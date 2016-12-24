أردوغان يطلع بوتين على مستجدات التحقيق بمقتل السفير

قال الكرملين إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعطى أحدث معلومات عن التحقيق في مقتل السفير الروسي في أنقرة خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، تناولت أيضاُ الأزمة السورية.



وقتل السفير أندريه كارلوف بالرصاص يوم الاثنين، وردد قاتله هتافات "الله أكبر" و"لا تنسوا حلب"، ودفن في جنازة عسكرية في موسكو الخميس.



وأوضح الكرملين في بيان "الرئيس التركي أبلغ فلاديمير بوتين بسير التحقيق في مقتل السفير الروسي في تركيا... تم ذكر التعاون الوثيق بين جهات إنفاذ القانون والجهات المعنية في روسيا وتركيا".



وعن الأزمة السورية عبر الرجلان عن ارتياحهما لانتهاء العمليات في حلب.



وقال البيان "هذا يعني أن ظروفاً مواتية أكثر تهيأت لبدء عملية سلام بافتراض أنه سيكون هناك وقف للأعمال القتالية في أنحاء سوريا وانتقال لتسوية سياسية".

وذكرت وكالات أنباء روسية في وقت سابق من الجمعة أن كتيبة عسكرية وأمنية روسية نقلت من قاعدة حميميم الجوية في سوريا إلى حلب.