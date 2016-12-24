الأردن يعتبر قرار مجلس الأمن حول الاستيطان تاريخياً

أشادت الحكومة الأردنية السبت بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين الاستيطان ويطالب إسرائيل بوقفه في الأراضي الفلسطينية، واصفة القرار بـ"التاريخي".

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد المومني إنه قرار تاريخي ويعبر عن إجماع الأسرة الدولية على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي ويؤكد الحق التاريخي للشعب الفلسطيني على أرضه في القدس وعلى أرضه التاريخية".

وأضاف المومني وهو أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية إن "تصويت 14 عضوا في مجلس الأمن وامتناع عضو واحد يؤكد قناعة الأسرة الدولية بعدم شرعية الاستيطان من جهة وحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه من جهة أخرى".

وأوضح في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية أن القرار "يؤكد أيضا موقف الأردن التاريخي وجهوده الدائمة في مناهضة سياسة الاستيطان الإسرائيلي باعتبارها عقبة استراتيجية وأساسية في وجه السلام القائم على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين".

وطالب مجلس الأمن الدولي الجمعة إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قرار تبناه بعدما امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو) والتصويت على النص.