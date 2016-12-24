نشر 90 ألف شرطي في احتفالات الفرنسيين بأعياد الميلاد

استنفرت فرنسا أكثر من 90 ألفاً من عناصر الشرطة والدرك والجنود في نهاية الأسبوع لضمان أمن الاحتفالات بعيد الميلاد، وذلك بعد أقل من أسبوع من الاعتداء المتطرف في برلين.

وقال المدير العام للشرطة الفرنسية جان مارك فالكون إن "اعتداء برلين ذكر الجميع (ممثلي الدولة في المناطق الفرنسية) بأنه ينبغي إعادة تقييم (الوضع) مجددا والتأكد من حماية كل أسواق الميلاد وقداديس منتصف الليل".

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش" نشرت السبت أن "خطر" وقوع اعتداء يوم عيد الميلاد ماثل رغم عدم وجود "معلومات رسمية" عن تهديد محدد.

وينتشر السبت والأحد ما لا يقل عن 91 ألفا من عناصر قوات الامن على كل الاراضي الفرنسية. وفي كاتدرائية ستراسبورغ (شرق)، ستواكب القداس مساء السبت تدابير امنية مشددة من مراقبة وتفتيش حقائب.

وأضاف مدير الشرطة الفرنسية "بالنسبة الى قداديس الميلاد الاكثر اكتظاظا في بعض المدن الكبرى، لا يقتصر الامر على نشر عناصر شرطة بل سنتمتع بقدرة على الرد شبه فورية".

وفي ليل (شمال) تم نشر 1250 عنصر امن وفق السلطات المحلية. ووضعت كتل اسمنتية في نقاط استراتيجية بوسط المدينة وكذلك في جوار مركز "اوراليل" للتسوق.

وتعرضت فرنسا منذ كانون الثاني/يناير 2015 لسلسلة اعتداءات غير مسبوقة خلفت 238 قتيلا. والجمعة، ذكر وزير الداخلية برونو لورو بانه تم احباط 17 مشروعا لتنفيذ اعتداءات هذا العام.